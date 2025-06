Aux 3 ponts, Matthieu Deillon, ce coureur tout-terrain

Quelque 1260 participants étaient au départ de la Course des 3 ponts jeudi à Broc.

Focale sur le Gruérien Matthieu Deillon, coureur tout-terrain au pied du podium.

Sans concurrent, le sextuple tenant du titre jurassien Jérémy Hunt a encore gagné.

THOMAS RAEMY

COURSE À PIED. Comme le veut la tradition à Broc, le jeudi de l’Ascension rime avec Course des 3 ponts. Pour cette 49e édition, quelque 1260 participants se sont mesurés sur un nouveau parcours de 9,6 kilomètres. Malgré ce changement, le nom du vainqueur reste inchangé depuis 2017: Jérémy Hunt. Lauréat pour la septième fois de rang, le Jurassien s’est imposé en 31’49”, sans trop forcer, en l’absence de son plus grand rival Jérémy Schouwey (lire ci-dessous).

A la lutte pour le titre de meilleur régional, Matthieu Deillon a terminé au…