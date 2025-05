Aux arts et caetera

FRANCE 5, VENDREDI, À 23 H 10

Le mirage tahitien de Marlon Brando

Marlon Brando est connu pour ses films à succès et ses deux Oscars. Mais son lien avec la Polynésie française, où l’acteur vécut près de trente ans, reste largement à explorer. Car Brando, personnage complexe et torturé, connu pour être ingérable sur les plateaux de tournage, même parfois odieux, s’évade toute sa vie durant, sur un petit îlot caché du bout du monde. En s’installant à Tahiti, Brando pense pouvoir se défaire de ses angoisses et de ses turpitudes. Mais la Polynésie, ses paysages paradisiaques, sa douceur de vivre et sa culture si particulière ne furent, en réalité, que le mirage d’une existence apaisée idéalisée, que la star ne parvint finalement jamais à atteindre. ■