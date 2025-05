Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

32e journée

QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle se rend ce samedi (16 h) au stade du Wankdorf pour y affronter les espoirs de Young Boys.

Hors jeu. Abdeljaoued et Barry sont blessés, Pinga et Mvele incertains. Mulliqi est suspendu. Retour d’Onkony.

Enjeu. Les Gruériens espèrent voir la fumée blanche dans la capitale et briser ainsi leur série de huit matches sans victoire. «Gagner nous ferait du bien, glisse Julien Miere. Par rapport à la défaite contre Kriens (2-3), on doit plus travailler ensemble dé- fensivement, jouer avec plus de caractère et de malice aussi.» A trois rondes de la fin, on ne panique pas à Bouleyres. «On a toujours notre destin en main», rappelle justement le technicien de Bouleyres.

L’adversaire. La relève de Young Boys, elle aussi, ne traverse pas une…