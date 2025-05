Née Currat

LE CHÂTELARD

Bernadette Mesot s’est éteinte ce samedi 10 mai, entourée de l’amour des siens. Elle cheminait dans sa 82e année.

Bernadette est née le 7 juillet 1943 à Châtel-Saint-Denis et a grandi au Crêt, au sein d’une grande fratrie de treize enfants. Très jeune, elle a perdu sa maman, Jeanne Charrière. Bernadette et ses deux sœurs (sa jumelle Babette et Thérèse) ont pris sous leur aile les plus petits, assumant avec courage et tendresse des responsabilités bien au-delà de leur âge.

Les frères et sœurs Currat formaient une famille unie. Thérèse, Bernadette, Elisabeth, Carmen, Monique (décédée à la naissance) et Myriam, pour les filles. Ainsi que Fran- çois, Hubert, Léo, Pascal, Albin, Gilbert et Marcel, pour les garçons. Plusieurs d’entre eux sont décédés, notamment Léo,…