Bloqués entre les tours

ARTE, MERCREDI, À 22 H 40

Boujemaa, Moussa, Ladé, Doudou et Sofiane, la vingtaine, se connaissent depuis l’enfance. Ils ont grandi à Mantes-la-Jolie, dans la cité du Val Fourré, l’une des plus grandes d’Europe, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. Après avoir frayé avec la petite délinquance, ce «club des cinq» aspire à se tracer une autre voie. Deux médiateurs passés par la case prison les accompagnent dans leur quête: Yazid, 58 ans, ancien braqueur devenu professeur à l’université et fondateur d’une association dédiée aux jeunes des quartiers, et Youv, 43 ans, dont vingt derrière les barreaux, qui poursuit l’œuvre de son aîné avec une énergie débordante. ■