RTS 1, MARDI À 20 H 10

Chats de race: gare au trafic!

Minous et minettes égaient la vie de nombreux ménages suisses et la tendance est aux chats de race, des bêtes dont le prix peut dépasser le millier de francs. Un marché qui attire des acteurs sans scrupules, éleveurs au noir et vendeurs à la sauvettes d’animaux dont les droits ne sont pas toujours respectés. Elevages illégaux, risques de maladie et souffrance animale. ■