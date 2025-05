A bon entendeur

RTS 1, MARDI À 20 H 10

Fenaco: la coopérative qui nourrit la Suisse

Fenaco, ce nom vous est peut-être inconnu, pourtant ce géant de l’alimentation est omniprésent dans notre pays. Une coopérative qui a des ramifications à toutes les étapes de la production agricole et qui réalise un chiffre d’affaires colossal de plus de 7 milliards de francs. Elle est aujourd’hui aussi un acteur majeur dans la distribution via ses enseignes Landi et Volg. Un géant vert très discret, en main de 23000 agriculteurs-coopérateurs… et un peu envahissant pour certains. Qui est vraiment Fenaco? ■