Bull'Bouge a attiré 5000 visiteurs à Bouleyres

Pour sa 13e édition, Bull’Bouge a atteint des sommets de fréquentation dimanche, avec pas moins de 5000 visiteurs du côté de Bouleyres.

PHILIPPE HUWILER

«On était complet et on a battu le record d’affluence», s’enthousiasme Philippe Fragnière. Au lendemain de la 13e édition de Bull’Bouge, le coordinateur des sports de la ville de Bulle ne boude pas son plaisir. «C’est difficile d’estimer le monde qui est venu à Bouleyres, mais on doit s’approcher des 5000 visiteurs. Certaines sociétés ont enregistré jusqu’à 800 personnes autour de leur activité sur l’ensemble de la journée», ajoute Philippe Fragnière.

Bien sûr, la météo radieuse de ce dimanche est pour beaucoup dans ce succès, tout comme la collaboration avec la Fête de la danse, depuis quatre éditions. «En 2025, c’est la première fois que…