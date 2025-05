Collision entre deux bus en Basse-Ville

Un bus des Transports publics fribourgeois et un bus scolaire sont entrés en collision, jeudi matin en basse ville de Fribourg. La police cantonale signale qu’une vingtaine d’enfants étaient présents dans le second véhicule. A la suite de l’accident, survenu à la Planche-Inférieure, les enfants se sont rendus à pied dans leurs écoles. Par précaution, une ambulance a été appelée. Les soignants ont ainsi ausculté les chauffeurs sur place et les enfants dans leurs établissements scolaires. «A l’heure actuelle, aucune hospitalisation n’a été nécessaire», relevait la police dans son communiqué diffusé vers 10 h, jeudi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. AD