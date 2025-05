Commerçants, faisons équipe pour Bulle!

A propos des commerces du centre-ville.

L’annulation de la Fête des commerçants du 14 juin à Bulle a de quoi laisser un petit goût amer (La Gruyère du 3 avril et du 15 mai). Dommage, on se faisait une joie de flâner dans la Grand-Rue! Mais voilà, certains commerçants sont fâchés. Ils craignent que le projet de réaménagement du centre-ville, avec moins de voitures et plus d’espaces piétons, fasse fuir la clientèle.

On peut comprendre cette inquiétude. Cela dit… Arrêtons deux minutes les bras de fer et parlons franchement. Le centre-ville de demain ne se gagnera pas à coups de places de parc en plus ou en moins. Il se construira en rendant Bulle encore plus agréable à vivre, à visiter, à aimer. Et c’est justement ce que veut ce projet: un cœur de ville plus vert, plus calme, plus propice à…