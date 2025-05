En bref

Nouvelle présidence pour la Corrida

A la tête de la Corrida bulloise depuis 2011, Jean-Bernard Repond passe la main. Babette Hank et Joël Thürler ont été élus à la coprésidence de l’association lors de l’assemblée générale de jeudi. Respectivement responsable administrative et trésorier de la course gruérienne, le duo a exprimé sa volonté de «promouvoir la pratique de la course à pied (…) et d’assurer un ancrage régional fort à la manifestation» comme indiqué dans un communiqué. La 48e édition de la Corrida bulloise aura lieu le 15 novembre prochain. GR