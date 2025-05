Découvrir le monde rural à Grattavache: «Pour certains, le lait sort d’une brique»

A Grattavache, l’exploitation de Sophie et Fabien Demierre s’est muée en ferme pédagogique. Depuis la pandémie, familles, classes primaires et groupes spécialisés y découvrent le monde rural par le geste, le contact et les animaux.

VINCENT CAILLE

AGRICULTURE. Des chèvres, des lamas, des poneys et surtout des flaques! A Grattavache, le paradis des petits pieds en bottes commence là où le goudron s’arrête et le gravier prend le relais. La ferme de la famille Demierre se visite comme un livre d’images. Sauf qu’ici, on peut toucher les pages et nourrir les personnages. Depuis la pandémie, cette exploitation s’est doublée de la dimension de ferme pédagogique. Fabien Demierre s’occupe de la production: troupeau, cultures, entretien. Sophie Demierre accueille, guide et transmet notamment.

Son…