Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

COUPES PRÉVUES d’un demi-milliard sur trois ans dans le plan d’assainissement des finances du Conseil d’Etat. Du Moléson, j’y vois la désolation.

ABRÉVIATION OFFICIELLE de ce plan d’assainissement des finances de l’Etat: PAFE. Limite comics strip. Tout le monde y pense, sans oser le fredonner, alors allons-y, en chœur: «Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bull’s, viens faire des Wip, des clip! crap! des bang! des Vlop! et des Zip! Shebam! Pow! Blop! Wizz! J’distribue des swings et des uppercuts» (Gainsbourg) et des PAFE, bises (Conseil d’Etat in corpore).

AUTRE NOM BIZARRE pour un futur d’importance. L’Hôpital fribourgeois (HFR) a choisi pour le projet de son nouveau centre hospitalier cantonal le nom de code de Zenith. Dans le domaine de la santé,…