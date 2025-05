Dans les communes

Remaufens

Comptes. Réunis mercredi soir en assemblée, les 45 citoyens présents ont approuvé à l’unanimité les comptes 2024. Celui de fonctionnement présente un excédent de 587 000 francs, pour un total des charges de 5,8 millions de francs. Le budget tablait sur un déficit de 300 000 francs. «Cette différence s’explique par des revenus d’impôts supplémentaires pour 360 000 francs et les impôts de mutations et centimes additionnels pour 220 000 francs, détaille le syndic Stéphane Dorthe. La participation à la corporation forestière de la Basse-Veveyse (107 000 francs) n’était pas prévue non plus.» Le compte des investissements présente un total de 960 660 francs. Sont notamment mentionnés par le syndic: la création d’un chemin, le projet d’interconnexions avec…