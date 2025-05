Des titres cantonaux distribués à Broc

GYMNASTIQUE. Le championnat cantonal individuel gym et danse a rendu son verdict samedi à Broc. La compétition était organisée par la société locale. Les athlètes sudistes titrés sont: Alizée Gonon (Attalens Gym, cerceau, 15-20 ans, et corde, 12-15), Inês Flor Oliveira Ferreira (La Tourde-Trême, chapeau, 15-20), Catia Constantino Interro (Broc, massue, 11-14, et fever, 13-14), Haylee Von Buren (Attalens, ruban, 10-13), Laura Pasquier (Broc, contemporain, 16-20), Cléo Bapst (La Tour-de-Trême, moderne, 16-20), Manon Ruffieux (Broc, aérobic, 14-16), Nina Murith (La Tour-de-Trême, irlandais, 12-13), Jade Bourqui (La Tour-de-Trême, Alicia Keys, 11-12), Shayleen Von Buren (Attalens, Aristochats, 10-11) et Margaux Meyer (La Tour-de-Trême, Sette Bello, 7-8). VT