Télévision

Credit Suisse - Autopsie d’un naufrage. Le 19 mars 2023, le Credit Suisse est racheté par l’UBS. Deux ans plus tard, le choc est encore profond. Comment en est-on arrivé là et quelles sont les conséquences de ces turbulences? La place financière suisse n’est aujourd’hui représentée que par une seule grande banque. Comment gérer ce monopole et quels en sont les risques?

RTS1, mercredi, à 20 h 15