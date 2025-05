Expo Alan Humerose à Estavayer: un photographe face au chaos de Lothar

Au lendemain de Noël 1999, le photographe Alan Humerose a pris la route pour aller voir les dégâts causés par Lothar. Vingt-cinq ans après, il expose pour la première fois les images du désastre, à Estavayer-le-Lac.

ÉRIC BULLIARD

Il a voulu voir de ses propres yeux. En ce lendemain de Noël 1999, l’ouragan Lothar a laissé la Suisse et l’Europe abasourdies. Enfant du Jura, installé à l’époque à Genève (il vit à Fribourg depuis 2013), Alan Humerose entend aux informations «des chiffres incroyables. On disait que, dans une seule zone, onze millions d’arbres avaient été abattus. Moi qui ai grandi dans la forêt, je me disais: «C’est quoi, 11 millions d’arbres?»» Alors il part sur les routes, un mois, «pour voir ça», sans itinéraire, en suivant les tranchées, les saignées laissées par le…