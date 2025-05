Foot féminin: la Bulloise Audrey Remy titrée avec Young Boys

Audrey Remy est devenue championne de Suisse avec Young Boys, samedi à domicile. Remplaçante, la milieu de terrain bulloise a pris ses responsabilités en marquant son penalty lors de la séance décisive.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le deuxième sacre national de Young Boys Frauen porte le sceau de la Gruyère. Déjà décisive au tour précédent, la Bulloise Audrey Remy a récidivé samedi au Wankdorf lors de la manche retour de la finale contre GC Zurich, devant plus de 10 000 personnes. La milieu de terrain est entrée en jeu (82e), a vu jaune (89e), mais a surtout marqué son penalty lors de la séance des tirs au but, engendrée par une égalité parfaite (1-0 et 2-1) après les deux joutes. «On s’était entraînées à cet exercice durant la semaine.

Le staff m’avait choisie pour en botter un, explique la…