Freud en introspection à Treyvaux

ARBANEL. L’Arbanel accueille sur ses planches Freud, les démons, par la Compagnie Marin, ce samedi à 20 h. Tragicomédie de Metin Arditi, la pièce «démystifie le célèbre docteur Freud, en dévoilant ses faiblesses et ses doutes», présente le théâtre de Treyvaux. L’auteur imagine la dernière nuit du psychanalyste, durant laquelle il «se retourne sur sa vie, revient sur toutes ses ambitions, son besoin d’exercer un contrôle sur autrui et sa hantise d’être humilié». Mise en scène par François Marin, la pièce allie délicatesse et humour caustique d’après l’Arbanel, qui y voit un éloge à l’humanité. Frédéric Lugon, Nicolas Rossier et Caroline Althaus se partageront la scène. arbanel.ch AD