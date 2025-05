LAUSANNE

Geneviève Currat, dite «Tante», est née le 6 novembre 1930, dans le foyer d’Ignace et Régina Currat. La famille habitait à ce moment-là au Carré, dans le centre de La Tour-de-Trême, où Ignace exerçait la profession de cordonnier.

Deux ans plus tard naissait sa petite sœur Gilberte. En 1935, toute la famille déménagea dans une maison neuve près de la Trême, où Ignace et Régina purent ouvrir deux commerces, une mercerie et une cordonnerie, vente de cirages et autres produits. En 1937, ce fut la naissance de leur frère Marcel.

Tante effectua sa scolarité primaire à La Tour-de-Trême, interrompue durant un an et demi car elle fut gravement brûlée le 1er août 1939 à cause d’une boîte d’allumettes Bengale dans sa poche.

Elle put ensuite continuer l’école à La Tour, puis à l’Institut…