Genoud et Dénervaud s’imposent à La Chia 1300

TRAIL. La 2e édition de La Chia 1300 s’est déroulée samedi au départ du Pâquier. Chez les dames, la Châteloise Axelle Genoud a bouclé les 14 kilomètres (700 mètres de dénivelé positif) en 1 h 08, avec nonante secondes d’avance sur la Charmeysanne Maëlle Minnig. Rémy Dénervaud (Les Sciernes) a gagné en 1 h 01, devançant les Gruériens Carel Gavillet et Logan Etter d’un peu plus d’une minute. Près de 270 courageux se sont attaqués à l’épreuve reine de cette deuxième manche de la 47e Coupe La Gruyère. La prochaine se courra à Broc le 29 mai avec la Course des 3 ponts. VT