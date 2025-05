Gros consommateurs visés à Rue

PRIX DE L’EAU. Lors de la séance du Conseil général de Rue organisée jeudi soir, la commission énergie et développement durable a émis une proposition au Conseil communal. Celle de faire payer plus cher le coût de l’eau aux gros consommateurs dès qu’ils dépassent le quota fixé par la commune. Les propriétaires de piscine seraient par exemple touchés. Mais pas les entreprises et les agriculteurs, exemptés. «L’idée n’est pas inintéressante d’un point de vue écologique, réagit le syndic Joseph Aeby. Nous allons étudier cette possibilité et y revenir d’ici à la fin de l’année.» A ce propos, deux députés ont déposé en mars une motion proposant l’instauration d’une taxe cantonale sur l’eau utilisée pour les piscines et les jacuzzis (La Gruyère du 24 avril).

