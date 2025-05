Télévision

Après la naissance de Léo, Morgane a emménagé avec ses quatre enfants chez Karadec avec qui elle est désormais coparent et colocataire, en plus d’être collègue! Et après un congé parental à base de nuits blanches, c’est le jour de la reprise pour tous les deux. Un crime mystérieux vient à point s’immiscer entre la fatigue et les problèmes de garde, que l’équipe de Karadec prend à bras le corps, même si la crise de nerfs n’est jamais loin...

Jeudi, à 21 h 10, sur TF1.