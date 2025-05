Ils ont fait le week-end dans le Sud

L’INFORMATION

Joël Corminbœuf quittera son poste d’entraîneur du FC Ursy à la fin de l’exercice en cours, fort d’une 2e place en 2e ligue (2022) et d’une victoire en Coupe fribourgeoise (2024). L’ancien gardien de but international explique sa décision par «des divergences de vision et d’ambitions sportives, ainsi que certaines difficultés liées à l’engagement de l’équipe». Ce à quoi le président du FC Ursy Denis Rochat consent: «Après trois ans de collaboration, l’équipe s’endormait un peu et il fallait secouer le cocotier (sic) en vue de la saison prochaine.» Le nouveau coach sera nommé «d’ici une dizaine de jours», espère le club classé actuellement 6e du championnat.

LE REGRET

«Le pire adversaire du FC Charmey, c’est Charmey», glisse Pierre-Yves Meyer en expliquant la situation du club…