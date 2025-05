L’ère du nouvel entraîneur Rönnberg débute à Gottéron

HOCKEY SUR GLACE. Battu en demi-finale des play-off de Ligue nationale A il y a un mois, Fribourg-Gottéron est déjà de retour à l’entraînement. Cette reprise marque le début d’une nouvelle ère. Une année après l’annonce de son engagement (La Gruyère du 28 mai 2024), le nouvel entraîneur des Dragons Roger Rönnberg a pris ses quartiers à la BCF Arena la semaine dernière. Et pour les trois prochaines saisons. «C’est une patinoire incroyable et la passion des fans en fait l’une des plus belles ambiances d’Europe», a confié le Suédois de 53 ans dans une interview avec son nouveau club.

Des fans qui espèrent que l’ancien coach de Frölunda – vainqueur de deux championnats de Suède et de quatre Ligue des champions – apportera sa science du succès à Fribourg. «Gagner ne se planifie pas, il faut…