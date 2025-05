A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h 30:

Un match et un joueur à suivre:

Jean-Michel Monteiro

35 ans, défenseur du CS Romontois

«Après notre défaite 2-0 contre Amical Saint-Prex, on se doit de montrer autre chose pour battre Pully et nous éloigner de la zone de relégation. L’effet du récent changement d’entraîneur? Difficile à dire sachant qu’on n’a pu faire que deux “vrais” entraînements depuis son arrivée. Disons qu’il (Michel Golliard) a insisté sur le plaisir et l’importance d’être solide derrière (n.d.l.r.: le CS Romontois possède la pire défense du groupe avec 53 goals encaissés). De mon côté, je comptais arrêter le foot à Portalban/ Gletterens cet hiver avant d’intégrer Romont. J’adore l’ambiance familiale de ce club à qui j’essaie d’amener mon expérience. Car oui, j’ai joué en…