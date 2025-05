A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Terrain de Pra-Novi à Farvagny, samedi à 18 h

Farvagny/Ogoz vs CS Romontois

Un match et un joueur à suivre:

Grégoire Schmutz

24 ans, milieu du CS Romontois

«L’équipe est toujours hyper motivée d’affronter Farvagny/Ogoz. La clé pour gagner ce derby comme à l’aller (2-1)? Etre plus solide en défense. Sur le plan tactique, l’arrivée de Michel (Golliard, l’entraîneur) nous fait du bien. Tout comme sa sérénité et son calme, qui m’ont surpris je dois dire. Disons qu’il ne s’excite pas sur le banc pour l’instant… (sourire) Si le maintien en 2e ligue inter est assuré depuis un petit moment, notre objectif est d’aller chercher la 5e place. Pour ma part, j’essaie de récupérer un maximum de ballons pour les donner à nos attaquants, qui savent faire devant le but (n.d.l.r.: le CS Romontois possède la…