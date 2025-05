A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Centre sportif de Rochettaz à Pully, samedi à 19 h

Pully Football vs FC Châtel-Saint-Denis

Un match et un joueur à suivre:

Arnaud Savoy

21 ans, gardien du FC Châtel-Saint-Denis

«Après notre défaite 4-0 contre le leader Amical Saint-Prex, on est obligés de gagner nos quatre dernières rencontres à l’extérieur. A commencer par celle de ce samedi à Pully. Malgré notre dernière place au classement, on reste tous potes et soudés. On veut donc encore croire à notre maintien. De mon côté, j’ai profité de la blessure d’Axel (Sax, le portier titulaire) pour jouer mes trois premiers matches en 2e ligue interrégionale. On ne voit pas souvent un gardien de tout juste 21 ans à ce niveau. Je suis donc très content d’avoir eu ma chance en venant de la deuxième équipe. N’étant pas très grand (1,78 m), je…