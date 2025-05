A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire sur www.electrobroc.ch. Lu, me et ve 14 h, sa 10 h et 14 h.

Notre-Dame des Marches: pèlerinage de printemps, messe célébrée par l’abbé François-Xavier Amherdt, suivie de la procession. Ma 14 h 30.

BULLE

Place du Marché: marché. Je 8-13 h.

Musée Gruérien (bibliothèque): animation Né pour lire, un moment parents-enfants (0-5 ans) pour découvrir histoires et comptines. Renseignement sur www.musee-gruerien.ch. Je 9-10h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: walking football pour senior(e)s. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

ECHARLENS

Auberge de la Croix-Verte: après-midi de patois. Me 14 h. Veillée de patois. Me 20 h.

Place Saint-Jacques: marché. Ma 7-11 h.

Ludothèque de…