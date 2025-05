L’apocalypse, maintenant

LIVRES

Michaël Mention

QU’UN SANG IMPUR

Belfond Noir, 336 pages

Finalement, on s’en est bien tiré avec la pandémie. Et si l’on avait croisé un virus bien pire encore? Ou une bactérie ou n’importe quelle saloperie vraiment dévastatrice? Du genre à transformer les humains en zombies cannibales, par exemple. C’est ce qu’imagine l’écrivain français Michaël Mention: Qu’un sang impur débute par une étrange explosion, une énorme éruption volcanique quelque part en Europe de l’Est. Nous sommes quelques années après le Covid et la population se retrouve à nouveau confinée, par crainte de fuites dans des centrales nucléaires abîmées. Fausse alerte. Pour un temps…

Auteur prolifique (13 romans depuis 2008) et multirécompensé (notamment par le Grand Prix du roman noir français 2013), Michaël Mention…