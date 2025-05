Le quatrième week-end de mai est réservé au traditionnel Tir fédéral en campagne (TFC), alors que le troisième de juin marquera, lui, le début du quinquennal Tir cantonal fribourgeois. La fête avant la «compète», pourrait-on dire à propos de deux rendez-vous distincts. L’un est d’abord populaire quand l’autre est sportif, réservé aux licenciés et apprécié des chasseurs de prix. Des tireurs de tout le pays attendus en nombre dans les stands glânois et veveysans durant trois week-ends. «On espérait 5000 participants, on en compte déjà 5800. Atteindre les 6000 serait formidable», glisse Fabien Thürler, au comité d’une manifestation maousse (1,5 million de francs de budget).

Promotion du tir

Le citoyen de Porsel doit se dédoubler, puisque le Tir fédéral en campagne, qui a frappé ses trois…