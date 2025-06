FOOTBALL. Yasmine Ammar a choisi de quitter l’un des plus grands clubs de foot féminin d’Europe. Après deux saisons avec la réserve de l’Olympique lyonnais (désormais OL Lyonnes), mais une présence sur le banc en Ligue des championnes, la gardienne touraine de 18 ans souhaite plus de visibilité et gagner en expérience. La Gruérienne a déjà signé dans son nouveau club qui annoncera bientôt son renfort. VT