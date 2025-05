La revue sportive de...

Pierre Richoz

Romont, 50 ans, billardiste

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES MONDIAUX DE SNOOKER EN ANGLETERRE

«Je tâcherai d’avoir un œil sur la finale de ces championnats du monde à Sheffield, qui aura lieu dimanche et lundi (n.d.l.r.: sessions à 14 h et à 20 h). Le niveau de jeu y est impressionnant, tant dans le placement de la bille blanche que dans l’enchaînement des coups millimétrés. C’est de l’art, pratiqué avec un professionnalisme à outrance. A l’image de Ronnie O’Sullivan, LA vedette du snooker. Il peut être hautain, mais j’aime son jeu hyper rapide et offensif.»

Le pronostic de Pierre Richoz: champion du monde 2025 de snooker: Ronnie O’Sullivan (Angleterre).

Le pronostic de La Gruyère: champion du monde 2025 de snooker: Judd Trump (Angleterre).

● SON ACTUALITÉ DE LA QUINZAINE: LA…