La revue sportive de...

Yanis Berthoud

Châtel-Saint-Denis, 15 ans, cycliste

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE DÉPART DU TOUR D’ITALIE CYCLISTE

«Le Giro est une épreuve mythique, que je suivais déjà plus jeune. L’année passée, j’avais regardé toute la course pour la première participation de Tadej Pogacar. Le Slovène avait réussi une démonstration en gagnant six étapes et le classement général. En son absence, cette édition 2025 sera plus ouverte. Dès le départ (donné vendredi en Albanie), il y aura du spectacle et la différence pourrait se faire n’importe où, pas uniquement dans les Alpes. Je vois bien le jeune Espagnol Juan Ayuso s’imposer. C’est un coureur de caractère, un puncheur aussi à l’aise quand ça grimpe que sur un contre-la-montre.»

Le pronostic de Yanis Berthoud: vainqueur du Giro 2025: Juan Ayuso…