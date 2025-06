La revue sportive de...

Robin Golliard

25 ans, Vuadens, footballeur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

«Cette finale va se jouer sur des détails, comme c’est souvent le cas. J’espère que c’est l’année du Paris Saint-Germain (PSG), dont je suis un grand fan. C’est l’équipe qui a proposé le jeu le plus cohérent cette saison en Europe. Le recrutement de Luis Enrique a permis de compenser le départ de Mbappé. Avec les arrivées de Doué et de Kvaratskhelia, et l’apport de Dembele et de Barcola, le PSG a un quatuor offensif souvent décisif. L’Inter a aussi des arguments devant ainsi qu’une défense solide. J’espère juste que le gardien suisse Yann Sommer ne fera pas le match de sa vie (rires)!»

Le pronostic de Robin Golliard: victoire 3-0 du Paris Saint-Germain.

Le pronostic de La Gruyère:…