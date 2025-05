L'athlète veveysan Vincent Gendre a représenté la Suisse en Chine

Vincent Gendre a couru ses premiers World Relays samedi en Chine avec le relais mixte 4x400 m. Le Semsalois de 23 ans revient sur cette expérience «folle et enrichissante».

GLENN RAY

ATHLÉTISME. Vincent Gendre a vécu samedi à Guangzhou (Chine) ses premiers World Relays. S’il n’est pas parvenu à aider le relais mixte 4x400 m suisse à se qualifier pour les championnats du monde au Japon, l’essentiel était ailleurs pour le Semsalois de 23 ans. «C’est la première fois que je courrais à ce niveau et c’était un rêve, réagit-il au bout du fil. J’ai su saisir ma chance et je me suis rendu compte que je n’étais de loin pas ridicule face aux meilleurs de la planète.»

Parti pour être remplaçant, le sprinteur de l’Athletica Veveyse n’a appris sa titularisation que la semaine passée. «Lionel (Spitz)…