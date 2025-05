Le CO de la Glâne a trouvé sa vitesse de croisière

Les communes glânoises se répartiront un excédent de revenus de 1,2 million de francs provenant de l’Association du CO de la Glâne. En assemblée, les principes de l’école en continu ont été présentés.

VALENTIN CASTELLA

ROMONT. Après plusieurs années de travaux, le CO de la Glâne a retrouvé une certaine quiétude. En témoigne l’écart positif de 1,2 million par rapport au budget. Un montant présenté jeudi soir lors de l’assemblée des délégués. Si l’établissement désormais rénové a trouvé sa vitesse de croisière, il doit toutefois continuer de s’adapter en accueillant toujours plus d’élèves. Le directeur Olivier Crausaz évoque même un record du nombre de nouveaux venus lors de la prochaine rentrée. Fin août, ils seront 338 à découvrir le CO. Une 53e classe sera ouverte. Au total, ils seront…