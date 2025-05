Le derby glânois aux «emmerdeurs»

FOOTBALL. Le derby glânois de 2e ligue a tourné à l’avantage de Châtonnaye/Middes, samedi à Siviriez. La troupe de Sébastien Conus s’est imposée 1-4, alors que tout semblait encore possible à la pause (0-1). «Ça fait quelques matches qu’on joue bien, mais on ne met pas nos occasions. Avant la mi-temps, ça a de nouveau été le cas. Heureusement, on a pu marquer deux fois avant l’heure de jeu», explique Samuel Rey, l’auteur du 0-3.

Grâce à ce deuxième succès de suite (pour la première fois en 2025), Châtonnaye/Middes, neuvième, peut envisager la saison prochaine sereinement après avoir rempli ses deux objectifs principaux: se maintenir et s’améliorer. Sébastien Conus continuera de diriger le contingent dès la reprise estivale. Mais avant, ses hommes ont un rôle «d’emmerdeurs» à jouer dans…