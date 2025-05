Le FC Broc sacré

FOOTBALL. Vainqueur de la Coupe fribourgeoise de 4e ligue mardi, le FC Broc a rempli son objectif du début de saison. «Je suis fier de mes joueurs et content pour eux, savoure l’entraîneur Kujtim Jahaj. Le but était d’aller le plus loin possible dans cette compétition et, à mesure qu’on avançait, j’ai senti cette envie d’aller au bout.»

Menés par Centre-Broye dès la 5e minute après «une erreur défensive», les Gruériens n’ont pas douté. Ils ont égalisé sur un penalty de Shkelzen Jahaj après la demiheure, avant de prendre le contrôle en seconde période sur une tête de Loïc Rumo. Un but synonyme de titre. «Une quarantaine de supporters avaient fait le déplacement à Payerne et nous avons fêté avec eux!»

Boostés par cette victoire, les Brocois veulent terminer le championnat en beauté.…