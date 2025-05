Le FC Bulle a perdu 2-3 contre Kriens

Football. Défaite pour le FC Bulle ce dimanche après-midi contre Kriens pour la 31e journée de Promotion League. Les Gruériens ont encaissé le 2-3 à la 91e face aux Lucernois, sur un coup franc très mal défendu. Les locaux étaient revenus deux fois à la marque via Aguilar (36e, 1-1) et Petignat (49e, 2-2). Aux 18e et 38e minutes, les visiteurs, candidats à la montée en Challenge League, prenaient l'avantage sur deux erreurs collectives bulloises.

Un revers rageant pour les hommes de Julien Miere, qui se sont ajdugé la deuxième mi-temps au niveau des intentions, mais qui ont encore une fois oublié de conclure leurs occasions. Malgré quelques absences techniques et de placements, les Gruériens ont livré une prestation très intéressante balle au pied. Ils ont aussi été plutôt présents dans les duels et sur les deuxièmes ballons.

Huitième, toujours en course pour une qualification en Coupe de Suisse et à six points de la barre à trois rondes de la fin du championnat, Bulle ira défier les espoirs de Young Boys, ce samedi à Berne.

