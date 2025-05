Le handbiker de Berlens Yves Schmied lorgne les JO de Los Angeles en 2028

Yves Schmied a déjà disputé ce week-end la dernière Coupe du monde de sa saison. Une saison «creuse» qui n’entrave pas la motivation du handbiker de Berlens aux yeux rivés sur 2028.

VALENTIN THIÉRY

HANDBIKE. Yves Schmied n’a pas pu profiter pleinement des deux seules épreuves de Coupe du monde de la saison, ces dernières semaines. La faute à un accident survenu avant de partir en Belgique pour l’ouverture de la compétition au début du mois. A Ostende, le handbiker de Berlens a tout de même décroché la 10e place en contrela-montre, la 9e lors de la course en ligne et la 4e au relais. «Et à Maniago le week-end passé, j’avais encore quelques séquelles. On a donc décidé de sauter le contre-la-montre», regrette le Glânois de 53 ans.

En Italie, il a pris la 9e place de la course en ligne et la 6e…