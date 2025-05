TIR. Le Singinois Armin Ayer (72 points, à 300 m) et le Broyard Bertrand Bise (179 points à 50 m) ont été sacrés rois cantonaux ce week-end à l’issue du Tir fédéral en campagne. En Veveyse, Jacques Bosson (Attalens, 71) et Jean-Marie Emonet (Châtel-Saint-Denis, 177) se sont montrés les plus précis, tout comme Jean-Claude Pache (Pont-la-Ville, 70) et Marc Carillo (Bulle-Grevîre, 177) en Gruyère et Cécile Menoud (Vuisternens-devant-Romont, 69) et Blaise Genoud (Romont, 177) en Glâne. GR