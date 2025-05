Les jardins de pierres, une affaire communale

BIODIVERSITÉ. Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur une motion socialiste visant des «modifications légales afin que les jardins de pierres et de gravier ne puissent plus être comptabilisés en tant que surface verte». Il propose de rejeter ce texte déposé à l’été dernier par Alexander Schroeter (Morat) et Elias Moussa (Fribourg). Pas par manque de considérations écologiques. Le Gouvernement fribourgeois se dit «sensible aux effets indésirables liés aux jardins de pierres et donc favorable à ce que des mesures concrètes, de nature réglementaire ou incitative, soient prises pour limiter ces aménagements et privilégier la création d’espaces verts et de jardins proches de l’état naturel».

La raison de ce refus réside ailleurs. Compte tenu de son adhésion à l’accord intercantonal…