Télévision

Le corps sans vie d’un témoin est retrouvé, le jour du mariage de son meilleur ami, dans la crypte de la Cathédrale de Chartres. L’enquête est confiée à Victoire et Pierre Templard, mariés dans la vie. Ils découvrent que ce meurtre est lié à la légende de la Vierge Enceinte. Une affaire d’autant plus sensible que ce couple d’enquêteurs se disputent la place de commissaire.

Vendredi, à 21 h, sur RTS1.