Née Ménétrey

SORENS

Monique Privet s’est endormie paisiblement le 4 mai, à l’âge de 94 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 7 mai, en l’église de Sorens.

Monique est née le 24 mars 1931 dans la famille de Sylvie Castella-Barras, à Villarlod, le village de ses grands-parents qu’elle chérissait pardessus tout. La famille s’agrandit ensuite avec l’arrivée de ses trois sœurs, Anne-Marie, puis Marcelle et Marie-Louise.

Après avoir effectué son école primaire à Villarlod, Estavayer-le-Gibloux et Vuisternens-en-Ogoz, à l’âge de 14 ans Monique fut placée dans la famille de Paul et Augusta Grivel, à Auboranges. Elle y suivit la fin de sa scolarité et son école ménagère tout en participant activement aux tâches du ménage. Une profonde amitié est née avec cette famille d’accueil.

A l’âge de…