Nus et culottés

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Objectif Mont-Saint-Michel

Nans et Mouts débutent leur nouvelle aventure sur une petite île au large de Cannes, en Méditerranée, avec un rêve aussi fou qu’inattendu: traverser la France et organiser un concert en montgolfière survolant le mythique Mont-Saint-Michel. Comme toujours, ils partent sans argent, sans vêtements et sans équipe technique, comptant uniquement sur la générosité et la solidarité des personnes rencontrées en chemin pour avancer dans leur voyage. Pour réaliser leur rêve, ils doivent parcourir plus de 1000 kilomètres à travers la France, se loger et se nourrir, rencontrer un pilote de montgolfière, une personne assez farfelue pour élever sa voix dans le ciel, au-dessus du Mont-Saint-Michel. Tout cela sans le moindre sou. ■