Parfois, le crime paie

Petite devinette littéraire: qu’est-ce qui peut être autant supernaturel, réaliste, néo-, futuro-, procédural, tragique, dramatique, horrifique, historique, mythologique, scientifique et même parfois parodique et humoristique? Qui a pour héros Œdipe, Ulysse, le chevalier Dupin, Sam Spade, Mike Hammer, Miss Marple, Nestor Burma, Jules Maigret ou Sherlock Holmes? La liste est longue et jamais exhaustive. L’histoire de notre petit mystère couvre des siècles, même si on en trace souvent le début au XIXe. Malgré tous ces éléments qui pourraient constituer autant d’embûches à une vision générale, Claire Caland (scénario) et Sandrine Kerion (dessin) ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, dans un essai en bande dessinée dont le titre est également la réponse à notre interrogation…