Partager la lecture avec les plus jeunes

BULLE. La Bibliothèque de Bulle lance un appel aux bénévoles pour la prochaine rentrée scolaire. Elle réitère son programme de mentorat en lecture pour la troisième année consécutive. «Ce projet intergénérationnel unique permet à des personnes de plus de 40 ans, animées par leur amour des langues et le désir de partager, d’accompagner individuellement des enfants en âge scolaire (4-5-6H)», annonce le communiqué. Ces derniers se voient dès lors accorder une attention et un accompagnement personnalisés lors de rencontres hebdomadaires à la bibliothèque. Ce programme de mentorat est mené en collaboration avec l’AkzentaNova. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 mai. Plus d’informations auprès de Patricia Ruelle, médiatrice culturelle, au 076 644 17 91 ou via patricia.ruelle@bulle.ch. ARY