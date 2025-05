Pas d’alcootest pour les chasseurs

PRÉVENTION. Le Grand Conseil a traité hier la motion de Grégoire Kubski (ps, Fribourg) intitulée «Qui va à la chasse avec un verre de trop perd sa place». Le texte demandait de soumettre les chasseurs aux mêmes règles que les conducteurs, en ce qui concerne le taux d’alcool, comme dans d’autres cantons. Côté bourgeois, on a traité le socialiste de populiste véhiculant une image négative et passéiste des nemrods. Et inutile d’ajouter une contrainte supplémentaire, puisqu’un chasseur peut déjà être privé de son permis s’il pratique sous l’emprise de l’alcool ou de substances. Mollement soutenue par le Conseil d’Etat, la gauche a estimé que l’usage d’une arme à feu en pleine nature justifie une prudence particulière, afin de garantir la sécurité de tous. Chacun a voté selon son camp et la…