Pas de Coupe de Suisse pour le FC Bulle, tenu en échec chez un Baden relégué

Football. Le FC Bulle s'en voudra longtemps de n'avoir fait que 1-1 en cloture de saison, samedi sur la pelouse de Baden. D'autant que les Gruériens ont eu bien des occasions pour s'imposer et, à la vue des autres résultats pour cette 34e et dernière journée de Promotion League, valider leur ticket pour la Coupe de Suisse 2025-2026. Au lieu de ça, ils terminent l'exercice à la dixième position, atteignant leur objectif de maintien terni toutefois par un second tour catastrophique.

En Argovie, l'attaquant bullois Nick Berger avait ouvert la marque sur une passe de Mulliqi (0-1, 27e). Les locaux avaient rapidement recollé cinq minutes plus tard. Puis, outre une occasion pour Chaïbi et une pour Baden, il a fallu attendre la 79e pour que le match s'emballe. Bulle devait marquer pour la Coupe de Suisse, son adversaire pour assurer son maintien. Personne n'y est parvenu, les deux formations loupant des montagnes dans un vrai match de ping pong.

Résultat, Bulle rentre à Bouleyres frustré (même s'il ne doit pas cette déception qu'au simple match de ce samedi) et Baden est relégué en 1re ligue, accompagné par Delémont. Rapperswil-Jona est champion et est promu.

Les résultats et le classement final de Promotion League

Retrouvez notre page complète de conclusion de la saison 2024-2025 du FC Bulle dans La Gruyère de ce mardi.